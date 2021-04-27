Ulaş'ta "Kovid-19" konulu istişare toplantısı düzenlendi
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Ulaş'ta "Kovid-19" konulu istişare toplantısı düzenlendi

Ulaş'ta 'Kovid-19' konulu istişare toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın makamında gerçekleştirilen toplantıda "tam kapanma" kararları ve ilçede uygulanacak tedbirler görüşüldü.

"Tam kapanma" kurallarının titizlik ve hassasiyetle yürütüleceğini söyleyen Nayman, vatandaşlardan da kurallara uymalarını istedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Hastanesi Başhekimi Mehmet Burak Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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