Ulaş'ta Kovid-19 kapsamında denetim yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, sağlık personeli, kolluk güçleri ve zabıtaların katılımıyla "Sağlık İçin hepimiz İçin" sloganı ile ilçe genelinde denetim yapıldı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler, toplu ulaşım araçları ile lokanta, kahvehane ve berberlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler, vatandaşlardan Kovid-19 konusunda duyarlı olmalarını, tedbirlere destek vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban