Ulaş'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri" kapsamında esnafı denetledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri" kapsamında esnafı denetledi.

İlçede faaliyet gösteren market, lokanta, pide salonu ve dükkanlarda denetimde bulunan Nayman, esnafı tedbirler konusunda uyardı.

Alınan önlemlerin uygulamasının vatandaşlık görevi olduğunu belirten Nayman, "Vatandaşlarımız ve esnafımızla yeni tip koronavirüs pandemisiyle topyekun mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Nayman virüsle mücadelede hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımının önemli olduğunu kaydetti.

Denetimlerde Nayman'a, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ve sağlık personeli eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban