Ulaş'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında kurum temsilcileri ve emniyet ekiplerinin katıldığı İlçe Hastane Müdürü İzzet Karataş başkanlığındaki ekip, market, bakkal, manav, kasap, berber ve diğer iş yerlerini denetlendi.

Ekipler, esnafa,sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

İzzet Karataş, esnaflara tedbirleri elden bırakmamaları çağrısı yaparak, "Rehavete kapılırsak vaka sayısı artacak ve yeni kısıtlamalar gelecektir. Bu da iş yerlerinin kapanmasına, ilçe halkının tekrar evlerine kapanmasına sebep olacaktır." dedi.

Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban