Ulaş'ta Kovid-19 denetimi sürüyor
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Ulaş'ta Kovid-19 denetimi sürüyor

05.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:36
Ulaş'ta Kovid-19 denetimi sürüyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme döneminde denetimler devem ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme döneminde denetimler devem ediyor.

Kaymakam Cengiz Nayman, daire amirleriyle ilçedeki denetim çalışmalarına katıldı.

Yoğunlaştırılmış dinamik denetim çalışmaları kapsamında işyerlerini denetleyen Nayman, kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Nayman, ilçede esnaf ve vatandaşların Kovid-19'a karşı duyarlı olduklarını gözlemlediklerini belirterek, "Kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz bu aşamada ilçemizde esnaf ve vatandaşlarımızı bilgilendirerek tam normalleşmenin sağlanması için gayret içerisinde olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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