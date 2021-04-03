Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve hastane başhekimi Uzman Dr. Mehmet Burak Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Nayman okullarda alınan virüs tedbirleri ve sağlık ekiplerinin çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Virüsten kurtulmak için tedbirlere uyulması gerektiğini aktaran Nayman, "Çalışmalar, ilçe merkezi ve köylerinde son derece titizlik içerisinde yürütülüyor. Virüsle ilgili tedbirlerin vatandaşlarımıza sürekli hatırlatılması, okullarda öğretmenlerin öğrencilerini tedbirler konusunda bilgilendirmeleri önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban