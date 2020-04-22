Ulaş'ta koronavirüs sessizliği Sivas'ın Ulaş ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizliğe büründü.

Sivas'ın Ulaş ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla ülke genelinde yapılan "evde kal" çağrısı Ulaş'ta da karşılık buluyor.

Demokrasi Meydanı, Cemal Tarlan, Atatürk ve Cumhuriyet meydanları ile trafiğin ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler, en sakin günlerini yaşıyor.

İlçede sokağa çıkan vatandaşların, günlük ihtiyaçlarını temin ettikten sonra tekrar evlerine döndükleri görüldü.

Kaynak: AA