Ulaş'ta "Köprü Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Sivas Valiliği himayesinde yürütülen "Köprü Projesi" değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Alparslan Sözen başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İdarecilerin istek ve taleplerini dinleyen Sözen, ilçede eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı şekilde geçmesi için özverili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sözen, okul müdürlerinden okullarda eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesini istedi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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