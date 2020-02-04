Ulaş'ta kömürlük yangını hasara yol açtı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
04.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:26
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karacalar köyünde Bahri Engür'e ait kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kömürlüğün bitişiğindeki evlere ve samanlığa sıçramadan söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA