Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
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Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

28.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:44
Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde köy içi yollara kilit parke taşı döşeniyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde köy içi yollara kilit parke taşı döşeniyor.

Köy muhtarı Ömer Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) kapsamında köyümüzdeki kanalizasyon alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından devlet vatandaş işbirliğinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız başladı. Bu zamana kadar 9 bin metrekare taş döşendi. Bu yıl da 2 bin metrekare taş döşeyerek köyümüz içerisinde taş döşenmeyen yolumuz kalmayacak." dedi.

Çalışmaların ardından köyün tozdan, çamurdan kurtulacağını ve yaşam kalitesinin artacağını aktaran Koçak, köyün güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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