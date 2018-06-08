Ulaş'ta Karne Heyecanı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 401 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş ilkokulu ve Ulaş İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilere dinlenmelerini ve dinlenirken bol bol kitap okumalarını öneren Yılmaz, velilerden ise karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını istedi.

Yorucu bir eğitim öğretim döneminin geride kaldığını ifade eden Yılmaz, "Notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı bir değerdesiniz ve ülkemizin geleceğinde çok büyük önem arz etmektesiniz." dedi.

Törene, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Halil Duman, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.