Ulaş'ta karla mücadele ekipleri 7 gün 24 saat görev başında olacak

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, ilçedeki karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağını söyledi.

Sözen, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret ederek kış hazırlıkları hakkında müdür vekili Musa Karyağdı'dan bilgi aldı.

Karla mücadele ekipleriyle bir süre sohbet eden Sözen, "Kış şartlarında yol açma çalışmalarını sürdürecek personel önemli bir görevi yerine getirecek. İlçeye bağlı 38 köy ve 17 mezrada yoğun şekilde karla mücadele çalışması yapacaklar." dedi.

Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için ekiplerin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olacağını aktaran Sözen, "Arkadaşlarımız gece gündüz demeden köy yollarının açık olması için çalışacaklar. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında kazasız, belasız başarılı çalışmalar diliyorum." dedi.

Vatandaşların kış şartlarında lüzumsuz ihbarlarla ekipleri meşgul etmemeleri gerektiğini vurgulayan Sözen, bu konuda halkı duyarlı olmaya çağırdı.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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