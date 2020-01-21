Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

21.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:20

Ulaş Belediyesi, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ana caddelerde, mahalleler, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Turan İlbey, "Ekiplerimiz ilçe merkezimizde araç trafiğinin aksamaması ve herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için yoğun çaba gösteriyor. Büyük özveri içerisinde çalışan personelimi kutuluyorum." diye konuştu.

İlçe sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA