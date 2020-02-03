Ulaş'ta karla mücadele
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Ulaş'ta karla mücadele

Yoğun kar yağışından etkilenen Sivas'ın Ulaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

03.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:39
Ulaş'ta karla mücadele

Yoğun kar yağışından etkilenen 'ın Ulaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Sivas'ta kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden birisi Ulaş ilçesi oldu. İlk gönden itibaren karla mücadele çalışmalarına başlayan Ulaş Belediyesi ekipleri, bağlı tüm köy ve mahalle yollarını açmayı başardı. Sömestre tatilinin sona ermesi dolayısı ile okul bahçelerindeki karlar temizlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri de ulaşıma açık hale getirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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