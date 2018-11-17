Ulaş'ta "Kariyer Günleri" Etkinliği

Sivas'ın Ulaş İlçesinde lise öğrencilerine yönelik 3. Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.



Ulaş İmam Hatip Lisesi rehberlik öğretmeni Tülin Türkdoğan ve diğer öğretmenlerin koordinesinde okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Şevket Bağator, Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aysel Yaman ve Uzman Jandarma Çavuş Ali Güçlü konuk oldu.

Öğrencilere öncelikle okul ve çevre güvenliği, güvenli trafik eğitimi, internet ve siber zorbalık konularında bilgiler aktaran polis memuru Şevket Bağator, daha sonra polislik mesleğini seçerken dikkat edilmesi gereken başlıca özellikler, mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri, yetenekler, maddi ve manevi tatmin boyutunu anlattı.

Yaman ve Güçlü de öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler vererek, sorularını yanıtladı.

Türkdoğan, rol model olabilecek kişilerle öğrencileri buluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinliğin, yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.