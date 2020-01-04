Ulaş'ta kar yağışı etkili oldu

04.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:44

Sivas'ın Ulaş İlçesinde belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, kar yağışının ardından ilçe halkı ve esnafın mağdur olmaması için çalıştıklarını belirtti.

İlbey, "İlçe trafiğinde sıkıntı yaşanmaması için hafta sonu tatil olmasına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren ana caddelerde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladık. Belediye personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi

İlbey, ilçe halkının mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA