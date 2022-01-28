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Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığının yarım metreye ulaştığını söyledi.

İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getiren İlbey, "İlçede vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlar, kar ve buzdan temizleniyor. İlçe merkezinde toplanan karlar kepçelerle kamyona ve traktörlere yüklenerek Tecer ırmağına dökülüyor." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Turan İlbey, Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Haber

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