Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

05.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:06
Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yenikarahisar Mahallesi'nde kar temizleme çalışmalarını tamamladıklarını belirten İlbey, "Vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşamasın diye belediye olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özverili ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Kutlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:07:30. #1.14#
title