Ulaş'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yenikarahisar Mahallesi'nde kar temizleme çalışmalarını tamamladıklarını belirten İlbey, "Vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşamasın diye belediye olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özverili ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban