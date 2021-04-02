Ulaş'ta kaneviçe kursu açıldı
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Ulaş'ta kaneviçe kursu açıldı

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta kaneviçe kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik kanaviçe kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik kanaviçe kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, müdürlüğün ek binasında açılan kursu ziyaret etti.

Burada kursiyerlerle bir araya gelen Coşgun, kanaviçenin Orta Asya Türkleri'nin el sanatı olarak bilindiğini söyledi.

Kursun 7 Mayıs'ta sona ereceğini belirten Coşgun, "Kurslar, el sanatları teknolojisi nakış öğretmeni Neslihan Karakaş tarafından sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak verilecek. Kursiyerler, 7 Mayıs'a kadar geleneksel kültürümüzde yer alan kanaviçeyi öğrenecek." dedi.

Coşgun, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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