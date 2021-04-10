Ulaş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
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Ulaş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

İlçede, Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu, Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlemesine yönelik tedbirler görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Nayman, "Toplumumuzun bilinçlenmesiyle bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ancak eğitim ile mümkündür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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