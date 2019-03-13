Ulaş'ta Kadına Yönelik Şiddet Anlatıldı

Ulaş ilçesinde "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele" semineri verildi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından düzenlenen ve Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Dalak, "İlçemizde görev yapan amirlerimiz, memurlarımız ve çalışanlarımız bu konuda belli bir bilinç düzeyindedir, bundan şüphemiz yok ama doğru şeyi tekrarlamak her zaman hayatımızda tazelemek daha güzel oluyor." dedi.

Bu tür seminerleri yaygınlaştıracaklarını ifade eden Dalak, "Kadınlarımız başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır. Allah başımızdan eksik etmesin. Onlara karşı şiddet demek bile çok nahoş bir durum. Dünya kadın ve erkek üzerine bir bina olmuş, Allah böyle yaratmış. Dolayısıyla kadına da erkeğe de şiddet çirkindir." diye konuştu.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Volkan Gençoğlu ve Tuğçe Yıldız Karadede tarafından katılımcılara, neler şiddettir, aile içi şiddeti önlemeye yönelik kanunlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılmalı, şiddete maruz kalındığında yararlanabilecek haklar ve şiddetin çocuklara etkisi hakkında bilgiler verdiler.

Seminere, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bilen, İlçe Hastane Müdürü İzzet Karataş, İlçe Hastanesi Başhekimi Muhammed Ali İgci, Kaymakamlık Yazıişleri Müdürü Ahat Kelek, kurum amirleri ve çalışanları katıldı.

Kaynak: AA