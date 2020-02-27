Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
Haberler » Güncel » Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı - Haber

Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "kadın elbisesi dikimi kursu"nu tamamlayan 13 kişi sertifikalarını aldı.

27.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:46
Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Ulaş İlçe Müdürlüğü tarafından açılan "kadın elbisesi dikimi kursu"nu tamamlayan 13 kişi sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 13 kadın kursiyere sertifikaları Kaymakam Akköz, tarafından verildi.

Akköz, yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız için açılan kursları önemsiyorum. Kaymakamlık olarak meslek edindirme kursların gereken desteği veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Sizden isteğim bu çalışmalara evlerinizde de devam edin. Ailenize maddi katkı sağlayın." dedi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler