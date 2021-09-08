Ulaş'ta kadın kooperatifi üyelerinin diktiği çilek fideleri meyve verdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşık 3 ay önce toprakla buluşturulan çilek fideleri ürün vermeye başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşık 3 ay önce toprakla buluşturulan çilek fideleri ürün vermeye başladı.

Ulaş Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifine tahsis edilen 3 dönüm alanda 11 bin çilek fidesi dikilen tarlada hasat yapıldı.

Kooperatif üyesi kadınlarla çilek hasadına katılan Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, AA muhabirine, valilik himayesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan kadın kooperatifine tahsis edilen tarlaya 3 ay önce çilek fidesi dikildiğini söyledi.

Ulaş Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin ilk projesinin çilek üretimi olduğunu belirten Sözen, "Güçlü kadın demek, güçlü insan demek, güçlü Türkiye demektir. İnşallah seneye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan çilek yetiştiriciliği kursuna katılıp sertifika alan kadınlarımız burada çalışarak ailelerine maddi destek sağlayacak. Amacımız ilçemizde maddi anlamda yetersiz olan kadınları iş sahibi yaparak güçlü hale getirmek." dedi.

Kooperatif Müdürü Özge Karaçoban ise 3 ay önce diktikleri fidelerin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çilek fidelerinin ürün vermeye başlamasının ardından kaymakamımız ve kadınlarımızla çilek toplamanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah seneye 3 dönüm alanda alınacak ürünün ilçe merkezi ve il genelinde satışını yaparak kooperatifimize maddi açıdan katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban