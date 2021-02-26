Ulaş'ta kadın giysi üretim kursu açıldı
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Ulaş'ta kadın giysi üretim kursu açıldı

26.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:58
Ulaş'ta kadın giysi üretim kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kadın giysi üretim kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kadın giysi üretim kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, ek binada açılan kursta kadın kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kursun, ilçedeki kadınların isteği doğrultusunda açıldığını belirten Coşgun, "Merkezimizde giyim üretim ve teknoloji öğretmeni Hatice Arslan tarafından sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak 12 kursiyerimize kadın giysi üretimi kursu verilmeye başlandı. Kurs, 6 hafta sürecek ve mart ayında bitecek. Kurs sonunda ise başarılı olanlara sertifika verilecek." diye konuştu.

Hatice Arslan da sertifikalarını alan kursiyerlerin evlerinde de çalışmalarına devam ederek aile ekonomisine destek sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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