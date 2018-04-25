Ulaş'ta İşkur Destekli Kurs Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, kadınlara yönelik İŞKUR destekli etek dikim kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR destekli Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu'nda kadınlara yönelik etek dikim kursu açıldığını söyledi.

Açılan kursa 23 kadın kursiyerin katıldığı ve kursun usta öğretici İrem Karakaya tarafından verildiğini belirten Çoşgun, "Verilen kursta düz dar etek, kloş etek gibi model uygulamalı etekler dikiliyor. Kurs 30 Mayıs'a kadar devam edecek. İŞKUR, kursa katılan kursiyerlere günlük 25 lira para ödeyecek." diye konuştu.

Coşgun, kurs bitiminde yazılı ve uygulamalı sınav yapılacağını, sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.