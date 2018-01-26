Ulaş'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İŞKUR personeline, "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen eğitimde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Rıza Kahvecioğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi verdi.

İş kazalarıyla ilgili alınması gereken önlemleri anlatan Kahvecioğlu, eğitime katılan İŞKUR çalışanlarına daha önce meydana gelen iş kazaları slayt olarak izletti.

Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan İŞKUR personeli katıldı.