Ulaş'ta İş Güvenliği Toplantısı Yapıldı
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Ulaş'ta İş Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde iş güvenliği toplantısı yapıldı.

Ulaş'ta İş Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde iş güvenliği toplantısı yapıldı.

Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, okullarda iş güvenliği ve sağlığı, okullarda çalışan taşeron işçilerin tayin ve kadroya alınması gibi konuları anlattı.

Toplantıda ayrıca her öğrencinin kurtarıcı ve ilk yardımcı, arama kurtarma uzmanı olması için eğitilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Fehmi Doğan, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

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