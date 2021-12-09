Ulaş'ta "İlkokullu Kardeşlerimizle Buluşuyoruz Projesi" - Haberler
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Ulaş'ta "İlkokullu Kardeşlerimizle Buluşuyoruz Projesi"

Ulaş'ta
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Karacalar köyü ilkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Karacalar köyü ilkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

"İlkokullu Kardeşlerimizle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında liseliler, köy okulu öğrencileriyle çeşitli Oyunlar oynadı, parmak boyası, sulu ve pastel boyama çalışması yaptı.

Lise öğrencileri, ziyaretin son bölümünde ise yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri miniklere verdi.

Okul Müdürü Ali Işıkver, ilkokul ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Projemizle ilkokul öğrencilerinin okul imkanları ile gerçekleştiremedikleri faaliyetleri gönüllü öğrencilerimizle beraber yapabilmelerini amaçladık." diye konuştu.

Işıkver, planlanan takvim doğrultusunda gönüllü öğrenciler tarafından görsel sanatlar atölye çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları, sahne sanatları, drama etkinliği ve fen bilimleri laboratuvar çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.

Ulaş'ta İlkokullu Kardeşlerimizle Buluşuyoruz Projesi

Ulaş'ta İlkokullu Kardeşlerimizle Buluşuyoruz Projesi

Ulaş'ta İlkokullu Kardeşlerimizle Buluşuyoruz Projesi

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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