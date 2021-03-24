Ulaş'ta ilkokul öğrencileri için dilek ve öneri kutusu oluşturuldu
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Ulaş'ta ilkokul öğrencileri için dilek ve öneri kutusu oluşturuldu

24.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00
Ulaş'ta ilkokul öğrencileri için dilek ve öneri kutusu oluşturuldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri için dilek ve öneri kutusu oluşturuldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri için dilek ve öneri kutusu oluşturuldu.

Ulaş İlkokulu'nda hayata geçirilen uygulamayla öğrenciler istek ve önerilerini not kağıtlarına yazarak kendileri için oluşturulan kutuya atıyor.

Okul Müdürü Mehmet Aydın, uygulama sayesinde öğrencilere kendilerini ifade etme yeteneği kazandırdıklarını söyledi.

Dilek ve öneri kutusunun belli aralıklarla öğretmenler tarafından açılarak notların okunduğunu anlatan Aydın, "Uygulama sayesinde öğrencilerin talepleri dinlenerek onlara değer verdiğimizi gösteriyoruz. Aynı zamanda okulumuzun eksiklerini farklı bakış açılarından da öğrenip gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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