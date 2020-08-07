Ulaş'ta ilçe esnafı denetlendi
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Sivas'ın Ulaş ilçesinde başladı.
07.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:34
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Sivas'ın Ulaş ilçesinde başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kovid-19 denetimleri kapsamında iş yerlerini, toplu taşıma araçlarını ve kahvehaneleri denetleyip maske ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.
İlçe esnafı da denetimlerden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA