Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
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Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

02.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:34
Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından 172 aileye kömür yardımı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından 172 aileye kömür yardımı yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi şehit ve gazi ailelerinin de aralarında bulunduğu 172 aileye 237 ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.

Kömür dağıtımının tamamlandığını belirten Nayman, "Vakıf çalışanlarının yoğun çalışmaları neticesinde kömürler kar yağmadan ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Ek başvuru olduğunda yine değerlendireceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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