Ulaş'ta İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Giyecek Yardımı Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda eğitim gören ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye, kışlık bot ve kaban yardımında bulunuldu.

İstanbul'da faaliyet gösteren Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu Başkanı Cenan Can Erkuş ve dernek üyeleri, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Erkuş ve üyeler, ziyarette, ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye verilmek üzere kışlık bot ve kaban bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, dernek yetkililerine, "Ulaşlı hemşehrilerinizi ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızı unutmadığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

Okul müdürü Ramazan Baker de yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacaklarını belirtti.

Kaynak: AA