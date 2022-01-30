Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerini köye belediye ekipleri taşıdı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi bir aileye verilen kömürler belediye araçlarıyla taşındı.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Boğazdere köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı yaptı.

Köy yolunun kardan kapanması nedeniyle kömürlerin götürülmesi için belediyeden araç desteği istendi.

Belediye ekipleri, SYDV'den teslim aldıkları kömürleri köydeki ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazdere köyündeki ihtiyaç sahibi ailenin kömürlerinin köye taşınması noktasında yaşanan sıkıntı üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Köy yolunun karla kaplı olmasından dolayı kömürü kamyon aracılığıyla taşıdıklarını belirten İlbey, "İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcudur. Kış mevsiminde, soğuk havada tahsis edilen kömürleri aileye ulaştırmak onların mutluluğuna ortak olmak çok güzel bir duyguydu." dedi.