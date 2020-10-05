Ulaş'ta ihtiyaç sahibi 50 aileye günlük sıcak yemek dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaş'ta ihtiyaç sahibi 50 aileye günlük sıcak yemek dağıtılıyor

05.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:36
Ulaş'ta ihtiyaç sahibi 50 aileye günlük sıcak yemek dağıtılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde valilik tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde valilik tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdür Vekili Yusuf Arslan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlattığı "300 Fikir 300 Proje" kapsamında, eski Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz zamanında planlanan, SYDV tarafından projelendirilen "Sevgi Bir Lokmada, Gönüllere Dokunabilmektir" adlı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Arslan, proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden korunmaya muhtaç engelli, yaşlı, hasta ve diğer dezavantajlı vatandaşların evlerine günlük 3 çeşit sıcak yemek dağıtım hizmeti verdiklerini belirtti.

Projenin amacına ulaştığını dile getiren Arslan, "Projeden 50 aile, toplamda 89 kişi faydalanmaktadır. 2020 yılında uygulanan proje sayesinde Ulaş'ta ikamet eden dezavantajlı vatandaşların günlük yemek ihtiyacının bir bölümünün giderilmesi sağlanmaktır." dedi.

Arslan, projeyi 2021 yılında da devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Muharrem İnce Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ercan Kesal Ajda Pekkan Ali Sürmeli
Spor Erol Bulut Arda Turan Gökhan Töre Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaş'ta ihtiyaç sahibi 50 aileye günlük sıcak yemek dağıtılıyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 15:57:50. #1.14#
title