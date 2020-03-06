Ulaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Merkez Camisinde okutulan mevlitin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Turan İlbey, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Mevlam milletimizi ve devletimizi her türlü sıkıntıdan korusun. Birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Kahraman askerlerimize güç kuvvet versin." dedi.

Kaynak: AA