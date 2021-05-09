Ulaş'ta hayırseverler vatandaşların esnafa olan borcunu ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaş'ta hayırseverler vatandaşların esnafa olan borcunu ödedi

Ulaş'ta hayırseverler vatandaşların esnafa olan borcunu ödedi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir grup hayırsever ihtiyaç sahibi vatandaşların esnaflara olan borcunu ödedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir grup hayırsever ihtiyaç sahibi vatandaşların esnaflara olan borcunu ödedi.

Ulaş Merkez Cami İmamı Bilal Başer, hayırseverlerin katkısıyla ilçedeki esnaflara borcu bulunan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyleyerek, "Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın bol olduğu mübarek ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile salgın dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve sıkıntılarını az da olsa gidermek amacıyla ilçe esnafına giderek vatandaşların borçlarını ödedim." dedi.

Veren elin alan eli görmediği uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olan hayırseverlere teşekkür eden Başer, "İlçede yaptığım araştırmada 8 ailenin market, bakkal, zahireci ve tuhafiyeciye 3 bin lira borçlarının olduklarını tespit ettim ve borcun tamamını ödedim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaş'ta hayırseverler vatandaşların esnafa olan borcunu ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:09:32. #1.16#

title