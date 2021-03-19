Ulaş'ta hastane bahçesine çam fidanı dikildi
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Ulaş'ta hastane bahçesine çam fidanı dikildi

19.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:14
Ulaş'ta hastane bahçesine çam fidanı dikildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağlık çalışanları hastane bahçesine 60 adet çam fidanı dikti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağlık çalışanları hastane bahçesine 60 adet çam fidanı dikti.

Hastane müdürü İzzet Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden 60 sağlık çalışanı ile hastane bahçesine fidan diktiklerini söyledi.

Sağlıkçıların diktiği çam fidanına adını yazdığını ifade eden Karataş, "Bir hastane verdiği sağlık hizmetiyle etkin olduğu kadar, yeşil ve bakımlı bahçesi ile hem hasta sağlığı hem de bulunduğu çevre için de örnek olmalıdır. Estetik ve göze hoş gelen mekanlarda bulunmak ve yaşamak insanları daha mutlu etmektedir." dedi.

Karataş, fidan dikiminde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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