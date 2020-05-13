Ulaş'ta gönüllü kursiyerler maske üretiyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılmak üzere maske üretimi yapılıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılmak üzere maske üretimi yapılıyor.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'dan itibaren ilçede maske ihtiyacını karşılamak için Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından 6 bin maske üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Üretilen maskelerin vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmak üzere mahalle ve köy muhtarlarına teslim edildiğini belirten Akköz, "Koronavirüse karşı toplum olarak kenetlendiğimiz bugünlerde bizler de vatandaşlarımızla milli seferberlik ruhuyla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Maske üretiminde gönüllü olarak görev alan kursiyerlere teşekkür eden Akköz, "Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca gerek merkezde gerekse evlerinde maske üretimi yapan öğretmenlerimizi, usta öğreticilerimizi ve gönüllü kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Maske üretimimiz aralıksız devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA