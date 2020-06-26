Ulaş'ta giysi sergisi açıldı
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Ulaş'ta giysi sergisi açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta üretilen giysilerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Ulaş'ta giysi sergisi açıldı
26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:02

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta üretilen giysilerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Merkezin ek binasındaki serginin açılışını Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ve eşi Sümeyra Akköz yaptı.

Sergiyi gezen Kaymakam Akköz, çalışmalar hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan bilgi aldı.

Akköz, İŞKUR desteğiyle düzenlenen kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geç tamamlandığını söyledi.

Kadınlara fırsat tanındığında çok güzel işler ortaya çıkartacağını belirten Akköz, "Kadınlarımızın üretici olması hakikaten önemli. Bizler de üretime katkı sunmak, kadınlarımızın el becerisi ve meslek edinmesine katkı sağlamak amacıyla inşallah seneye kadınlarımıza yönelik kurslarımızı açmaya devam edeceğiz." dedi.

Coşgun ise Giyim Üretim Teknoloji Öğretmeni Hatice Arslan tarafından verilen kursa 15 kadın kursiyerin katıldığını ifade etti.

Kursta kursiyerlerin etek, pantolon ve elbise dikmeyi öğrendiğini söyleyen Coşgun, kursun gelecek eğitim ve öğretim yılında da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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