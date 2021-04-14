Ulaş'ta gıda sektöründe çalışanlara hijyen eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede gıda sektöründe çalışanlara hijyen eğitimi verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede gıda sektöründe çalışanlara hijyen eğitimi verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen eğitime, ilçede faaliyet gösteren su, lokanta, pide salonu ve fırınlarda çalışan 33 kişi katıldı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek verilen eğitimde, ilçe hastanesinde görevli hemşire Fadik Gülmez gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve insan sağlığının korunması konularında bilgi verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığı açısından büyük önem arz eden gıda sektöründe çalışanların hijyen konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

Eğitime katılanlara belge verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban