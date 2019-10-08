Ulaş'ta "Geleneksel El Nakışları" kursu açıldı

08.10.2019 17:12

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "Geleneksel El Nakışları" kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz ek binasında kadınlara yönelik açılan Geleneksel El Nakışları kursuna 16 kadın kursiyer katılıyor. Kursumuz 360 saat sürecek ve 7 Şubat 2020 günü bitecek. Kurs bitimi kursiyerler sınava tabi tutulacak başarılı olanlara sertifikaları verilecek." dedi.

Coşgun, kursta kadınların hem geleneklerini yaşattığını hem de ailelerine ekonomi destek sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş ise kurs hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA