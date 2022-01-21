Ulaş'ta "Fırçamızın Dilinden Sivas'ın Değerleri" konulu resim sergisi - Haberler
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Ulaş'ta "Fırçamızın Dilinden Sivas'ın Değerleri" konulu resim sergisi

Ulaş'ta
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından açılan resim sergisi kaymakamlıkta sergilenmeye devam edilecek.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından açılan resim sergisi kaymakamlıkta sergilenmeye devam edilecek.

Valilik himayesinde hayata geçirilen "700 Fikir 700 Proje" kapsamında Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmenleri Harun Taş ve Merve Dingil danışmanlığında öğrenciler tarafından "Fırçamızın Dilinden Sivas'ın Değerleri" konulu kuru kalem ve yağlı boya resim çalışması yapıldı.

İlk aşamada lisede açılan serginin yarı yıl tatilinin girmesiyle kaymakamlığa taşınacağı öğrenildi.

Serginin açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen,"Fikirleri büyütmek, olgunlaştırmak ve hayata geçirmek emek, özveri ve her şeyden önce inanç ister. Öğrencilerimiz inandıklarını ve becerilerini yapmış oldukları resim çalışmalarıyla ispatladı." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

Anadolu Lisesi, Sivas, Güncel, Haber

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