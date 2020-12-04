Ulaş'ta engellilere ziyaret
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Ulaş'ta engellilere ziyaret

04.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:22
Ulaş'ta engellilere ziyaret

Sivas'ın Ulaş ilçesinde engelli bireyler ve aileleri ziyaret edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde engelli bireyler ve aileleri ziyaret edildi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Belediyenin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirten İlbey, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Yaşamın her alanında daha aktif bir yaşam sürmeleri onların da en doğal hakkı. Kendilerine ve ailelerine sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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