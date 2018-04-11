Ulaş'ta Elbise Dikim Kursu Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadın elbisesi dikim kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, müdürlüğün ek binasında düzenlenen kursun İŞKUR desteğiyle devam ettiğini söyledi.

Eğitimin, teknoloji öğretmeni Hatice Şahin Arslan tarafından verildiğini belirten Coşgun, 15 kadının katıldığı kursta modelli etek, pantolon, tunik elbise ve çocuk elbisesi gibi kıyafetlerin dikiminin öğretildiğini, kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 25 lira ödendiğini aktardı.

Coşgun, 11 Haziran'da sona erecek kurs bitiminde yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.