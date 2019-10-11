Ulaş'ta El nakışları kursu

11.10.2019 13:23

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik " Geleneksel El Nakışları " kursu açıldı.



El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş açılan kursla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kursta geleneksel Türk işleme sanatlarının bulunduğu Türk İşi, Antep İşi ve Tel Kırma ünitelerini kapsayan sehpa örtüsü ve masa örtüsü ranırlar gibi çalışmalar yer almaktadır" dedi.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz ek binasında kadınlara yönelik açılan kursumuz 360 saat sürecek ve 7 Şubat 2020 günü bitecek kurs bitimi kursiyerler sınava tabi tutulacak başarılı olanlara sertifikaları verilecek "dedi. Kursta 16 kadın eğitim görüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA