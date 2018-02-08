Ulaş'ta Eğitim Toplantısı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 2. dönem okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılında yapılması gereken faaliyetler hakkında, okul müdürleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Eğitimde velilerin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Eğitimin önemli bir ayağı olan velilerin öğretime ve okul etkinliklerine katılımı sağlanmalı. Şahsiyetli ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek için velilerin desteğine ihtiyaç duymaktayız." dedi.

Eğiticilerden, veli ziyaretlerinde bulunmalarını isteyen Kaymakam Yılmaz, okuma seferberliği konusunda da bir takım çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Bu kapsamda, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce afiş ve broşürler hazırlanacağını aktaran Yılmaz, okuma yazma kursuna katılan ve belge almaya hak kazanan kursiyerlere, 600 lira vereceklerini söyledi.

Yılmaz, "Annem Varsa Bende Varım" projesi kapsamında, her hafta etkinlikler düzenlenmesini de istedi.

Toplantıya, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, Şube Müdürü Bülent Çezik ve okul müdürleri katıldı.