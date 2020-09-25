Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu
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Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu

25.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:03
Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesi kapsamında Ulaş İlkokulunda Drama Atölyesi oluşturuldu.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesi kapsamında Ulaş İlkokulunda Drama Atölyesi oluşturuldu.

Atölyenin açılışı Vali Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Salih Ayhan ve Milletvekili Yılmaz, atölyeyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, atölye hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise Sivas Valiliği himayesinde öğrencileri hem akademik olarak hem de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemek için birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda okullarda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapıldığını, birçok okula müzik, dil ve drama atölyeleri kazandırıldığını kaydeden Savaşçı, öğrencilerin bu faaliyetler ve oluşturulan atölyelerde gerçekleştirilen etkinliklerle farklı alanlarda önemli beceriler kazandıklarını ifade etti.

Vali Ayhan ve Yılmaz da atölyenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ayhan ve Yılmaz, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti. - SİVAS

Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu
Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu
Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu
Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu
Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu
Ulaş'ta Drama Atölyesi oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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