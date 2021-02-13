Ulaş'ta doğal gaz çalışmalarına başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Temmuz ayında Sivas'a yaptığı ziyarette Ulaş ve Yıldızeli ilçesinin doğal gaza kavuşturulacağı müjdesini vermesinin ardından etüt çalışmaları başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Temmuz ayında Sivas'a yaptığı ziyarette Ulaş ve Yıldızeli ilçesinin doğal gaza kavuşturulacağı müjdesini vermesinin ardından etüt çalışmaları başladı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım AŞ Müdürü Hüseyin İnan Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından ilçede ön etüt çalışmalarına başlandığını belirten İlbey, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa zamanda halkımızın doğal gaza kavuşmasıyla günlük hayatımız kolaylaşacak. Doğal gaz aynı zamanda ilçenin gelişimine katkı sağlayarak büyük şehirlere göçü de durduracak. Halkımız bize güvendiği müddetçe 'Durmak yok yola devam' sloganıyla güzel ilçemize hizmet vermekten geri durmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban