Ulaş'ta din görevlilerinden öğrencilere simit ikramı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında öğrencilere simit ikramında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü çalışanları hayırseverlerin desteğiyle Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencilerine simit ikram etti.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, amaçlarının kurumun ve din gönüllülerinin gönül sıcaklığını vatandaşlara hissettirmek olduğunu söyledi.

Ulaş Merkez Camii İmam Hatibi ve gençlik koordinatör yardımcısı Bilal Başer de din gönüllüsü olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarla olduklarını dile getirerek, "Çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm hayırsever kardeşlerimize, alakalarından dolayı okul idarecilerimiz Mehmet Aydın ve Yusuf Efe'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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