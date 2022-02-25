Ulaş'ta din görevlileri aileleri evlerinde ziyaret ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayata geçirilen "Ailenin Mutluluğu Toplumun Huzuru Projesi" kapsamında din görevlileri aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

İlçe Müftülüğünce hayata geçirilen projeyle aile yapısının korunması amaçlanıyor.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, AA muhabirine, gönüllü din görevlilerinin bu amaç doğrultusunda ev ev dolaştıklarını belirterek, "Din görevlileri münevver, müreffeh ve sağlam aile yapısını korumak amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirme gayreti içerisinde olmalı. Bu sorumluluğun gereği olarak sahip olduğumuz değerlerin ve özellikle ailenin önemi hususunda farkındalık oluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Görevlilerimiz, ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret ediyor." diye konuştu.

Kendir, ailelerin de ziyaretlerden çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.